Мини-пиг вырос до 50-килограммовой свиньи и разрушил брак москвичей, съев мебель

По словам женщины, за два с половиной года небольшая студия пришла в плачевное состояние, а запах от содержания животного стал настолько сильным, что ей начали делать замечания на работе. Последней каплей стало то, что Хавронья заняла супружескую кровать, а муж не возражал против этого.