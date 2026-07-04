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Мини-пиг вырос до 50-килограммовой свиньи и разрушил брак москвичей, съев мебель

Жительница Москвы решила развестись с мужем после того, как тот отказался расставаться с домашним мини-пигом по кличке Хавронья. По словам женщины, питомец за несколько лет полностью изменил жизнь семьи. Об этом сообщает Baza.

Жительница Москвы решила развестись с мужем после того, как тот отказался расставаться с домашним мини-пигом по кличке Хавронья. По словам женщины, питомец за несколько лет полностью изменил жизнь семьи. Об этом сообщает Baza.

Мини-пига супругам подарили друзья на годовщину свадьбы. Со временем животное «отъелось» примерно до 50 килограммов и начало поедать мебель, паркет, плинтусы и другие вещи в квартире.

По словам женщины, за два с половиной года небольшая студия пришла в плачевное состояние, а запах от содержания животного стал настолько сильным, что ей начали делать замечания на работе. Последней каплей стало то, что Хавронья заняла супружескую кровать, а муж не возражал против этого.

Супруга предлагала отдать питомца на ферму или в зоопарк, однако муж отказался. После ультиматума с требованием выбрать между браком и домашним животным мужчина, по ее словам, решил оставить Хавронью, после чего пара начала бракоразводный процесс, передает Telegram-канал.

В конце июня московские ветеринары спасли 4,5-метрового питона, проглотившего швабру. Им удалось помочь животному, не прибегая к хирургическому вмешательству.