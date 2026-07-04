В Ростове поддержали идею расширения музыкального театра

По мнению архитекторов, необходимость увеличения площади Ростовского музтеатра назрела уже давно. Они предложили разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором театра, сохранив при этом въезд в гаражи. Кроме того, планируется построить административные помещения и репетиционные залы.