Более 27 000 человек поучаствовали в праздновании Дня молодежи в Астрахани

Празднование Дня молодежи, объединившее более 27 тысяч человек, прошло в Астрахани, сообщили в администрации губернатора Астраханской области. Программа реализована при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Праздник объединил жителей и гостей региона на десятках площадок — от набережной Волги до тематических зон в парках и скверах. Центральная площадка включала образовательные, творческие, спортивные и патриотические мероприятия.
Пространство «Мечта» представило интерактивные площадки образовательных организаций, партнеров в сфере IT и робототехники, технологии 3D-печати и БПЛА, а также Открытый Кубок Астрахани по силовому экстриму. Пространство «Гордость» объединило фестиваль «Будь здоров» с мастер-классами по баскетболу, армрестлингу, рукопашному бою, сдачей норм ГТО и выставками военной техники и артефактов. На пространстве «Молодость» прошла концертная программа, постановка «Классика победы. Время героев» и молодежная дискотека.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.