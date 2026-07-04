Полтора года без выплат: Путин подписал закон об ипотечных каникулах для семей минимум с двумя детьми

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, такие условия должны снизить нагрузку на семьи в период, когда один из родителей временно не может работать. Однако воспользоваться правом на ипотечные каникулы можно будет только один раз за весь срок действия договора. Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее отмечал, что полтора года без обязательных платежей — значительная поддержка, особенно с учётом того, что первые шесть месяцев семья освобождается и от процентов.