В Москве на 300 площадках отпразднуют День семьи, любви и верности

Отмечается, что в выходные в саду имени Баумана в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», а в воскресенье в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» юные горожане займутся рукоделием и изготовят лоскутные куклы, 11 июля нарисуют картины на занятии «Лебединая пара».