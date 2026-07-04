В Москве на 300 площадках отпразднуют День семьи, любви и верности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 300 культурных площадок в разных районах столицы подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности, москвичей и туристов ждут фестивали, творческие мастер-классы и концерты, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента культуры.
День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля.
«В городских парках, библиотеках, музеях и культурных центрах пройдет порядка 450 мероприятий. Участники познакомятся с историей и традициями праздника, сделают подарки для близких своими руками, посетят концерты и спектакли», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что в выходные в саду имени Баумана в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», а в воскресенье в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» юные горожане займутся рукоделием и изготовят лоскутные куклы, 11 июля нарисуют картины на занятии «Лебединая пара».
«Восьмого июля в зоне отдыха “Красногвардейские пруды” покажут спектакль о взаимоотношениях родителей и детей, в Государственном музее обороны Москвы — постановку о святых покровителях семьи и брака Петре и Февронии», — уточняется в сообщении.
Дополняется, что в этот же день в парке «Сокольники» посетителей ждут творческие уроки, представления кукольного театра и квесты. Здесь же 11 июля состоится фестиваль нового русского стиля «Фолково» со сказочными интерактивными программами, выступлениями ансамблей, хороводами, мастер-классами.
«Восьмого июля в галерее Александра Шилова запланирован концерт Московского мужского хора под управлением Валерия Рыбина. Со сцены прозвучат произведения классической музыки о любви, романсы, арии и дуэты из оперетт», — подчеркивается в сообщении.
Поясняется, что в парке «Зарядье» в День семьи любви и верности в формате театрального перформанса с танцевальными номерами пройдет показ коллекций отечественных дизайнеров, выполненных в традиционном стиле.
Помимо этого, насыщенные программы подготовят в парке 50-летия Октября, Лианозовском парке, усадьбе Воронцово, лесопарке «Кусково», Доме Гоголя и на других культурных площадках города. Вход на большинство мероприятий свободный, заключается в сообщении.