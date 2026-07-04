Долли научила мир верить в чудеса: как ученые «повторили» самую известную овечку

30 лет назад, 5 июля 1996 года, в Рослинском институте в Шотландии на свет появилось первое в истории клонированное млекопитающее — овечка по кличке Долли. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта подробности научного эксперимента и расспросила о других «дублированных» животных.
Известие об овечке Долли разошлось по всему миру только спустя год после рождения парнокопытного. Перед презентацией «дублированного» животного ее творцу — эмбриологу Иэну Уилмуту было необходимо запатентовать технологию клонирования.
— Шотландские ученые взяли клетку взрослой овцы и «пересадили» ее ядро в пустую яйцеклетку. Затем эту «конструкцию» стимулировали к развитию, а получившийся эмбрион имплантировали в суррогатную мать, — пояснил футуролог Антон Попов.
В результате на свет появилась генетическая копия «матери»-донора. После такого прорыва ученые стали подробнее изучать вопрос выращивания новых тканей и органов для лечения различных болезней. Результаты исследований стволовых клеток позволили создать новые методы лечения рака, диабета, нейродегенеративных заболеваний.
Однако некоторые ученые и обыватели враждебно восприняли эксперимент с овечкой. Вместе с перспективами вспыхнули этические споры: не приведет ли новая технология к «фабрикам людей»? В результате многие страны ввели запрет на репродуктивное клонирование человека.
По словам Антона Попова, успех овечки Долли в том числе дал старт созданию копий продуктивных животных в сельском хозяйстве. Большее количество скота позволило получать фермерам больше мяса, молока и шерсти.
— Однако технология за 30 лет не стала совершенной. При высокой доле неудач и выкидышей даже успешно рожденные клоны нередко страдают от таких проблем со здоровьем, как ожирение, болезни сердца и преждевременное старение, — добавил эксперт.
Так и жизнь овечки Долли продлилась недолго. Уже 14 февраля 2003 года первое клонированное млекопитающее пришлось усыпить. У овцы начало развиваться опухолевое поражение легких. Такой результат заставил общество задуматься о том, что «копированные» животные могут чаще своих собратьев страдать от болезней.
Знаменитая на весь мир овечка прожила шесть с половиной лет, родила шестерых ягнят и оставила след не только в науке, но и в культуре и искусстве. История Долли нашла отражение в фильмах, анимационных работах, компьютерных играх.
— Эксперимент показал, что клонирование возможно. Сегодня мы стоим на пороге управления эволюцией, адаптируя природу под вызовы экологии, — заключил футуролог.
Но общество до сих пор задает вопросы: этично ли вмешиваться в экосистему и не нарушим ли мы баланс, выпуская генетически модифицированных существ в дикую природу?
Тем временем.
Американская биотехнологическая компания заявляет, что «воскрешает мамонтов». На самом деле с помощью технологии ученые «вшивают» в геном азиатского слона черты мамонта: шерсть, устойчивость к холодам, особый жировой обмен. Это не клонирование, а перепрограммирование живого вида. Обычные клетки слона можно «перезапустить» в стволовые. Это открывает путь к изменению организма.
Парнокопытное стало культурным феноменом.
В 2015 году режиссер Алексей Пиманов представил фантастическую комедию под названием «Овечка Долли была злая и рано умерла». Главного героя — путешественника во времени Никиту — в фильме ожидала участь этого животного.
Мультфильм «Овечки Холли и Долли» режиссера Марии Степановой вышел в 2009 году. Умная овечка Холли скучала в одиночестве, пока ученые не создали ее клона, которого назвали Долли.
Компьютерная игра Dolly the Sheep рассказывает об овечке, на которой ученые собираются проводить опыты. Животное попытается сбежать, а помогать ей будет игрок.