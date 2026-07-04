Долли научила мир верить в чудеса: как ученые «повторили» самую известную овечку

Так и жизнь овечки Долли продлилась недолго. Уже 14 февраля 2003 года первое клонированное млекопитающее пришлось усыпить. У овцы начало развиваться опухолевое поражение легких. Такой результат заставил общество задуматься о том, что «копированные» животные могут чаще своих собратьев страдать от болезней.