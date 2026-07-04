Массовые отключения электричества произошли в Арзамасе из-за урагана

Шквалистый ветер, обрушившийся на Арзамас и Арзамасский район 4 июля, привел к серьезным нарушениям в системе энергоснабжения. Как сообщил глава города Александр Щелоков, фиксируются многочисленные отключения света как в самом Арзамасе, так и в населенных пунктах района.