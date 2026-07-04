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В леопарде и на костылях со стразами: Бузова появилась на красной дорожке в Москве, несмотря на травму

Певица Ольга Бузова, несмотря на недавнюю операцию на колене и серьёзную травму, не стала отменять запланированные выступления. Артистка прибыла на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио», где ей предстояло выйти на сцену перед зрителями.

Источник: Life.ru

Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале, несмотря на травму ноги. Видео © Life.ru.

Исполнительница появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней был облегающий костюм с леопардовым принтом и броскими золотыми украшениями. Даже вынужденный атрибут для передвижения — костыли — певица превратила в часть сценического наряда, декорировав их стразами.

В беседе с корреспондентами Бузова рассказала о муках выбора при составлении плейлиста для таких концертов. Она призналась, что процесс отбора всегда становится для неё настоящей проблемой. Певица пояснила, что у неё есть три полноценных альбома и множество отдельных синглов, поэтому выбрать из такого объёма материала всего пару композиций очень непросто.

«Я шла по принципу тезиса этого года, поэтому, конечно же, я с огромным удовольствием сегодня исполню песню “Разрешаю себе”. Название не только песни, но и шоу моего, которое состоится 2 октября в “Live Арена”. Соответственно это такой месседж, это такой себе посыл, что можно разрешать себе жить, ошибаться, влюбляться. И жить эту жизнь так, как ты считаешь нужным», — подчеркнула певица.

Напомним, инцидент произошёл 12 июня. Бузова поскользнулась в душевой, когда в квартире не оказалось никого, кроме домработницы. Телефона рядом не было, поэтому вызвать скорую помогла именно помощница. Уже в больнице выяснилось, что падение привело к серьёзным последствиям: хирурги наложили на колено 40 швов. Несмотря на травму, артистка не стала полностью прерывать рабочий график. Недавно её привезли на кастинг танцоров в инвалидном кресле. Теперь артистка намерена судиться с рабочими, делавшими ремонт.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.