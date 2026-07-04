В леопарде и на костылях со стразами: Бузова появилась на красной дорожке в Москве, несмотря на травму

«Я шла по принципу тезиса этого года, поэтому, конечно же, я с огромным удовольствием сегодня исполню песню “Разрешаю себе”. Название не только песни, но и шоу моего, которое состоится 2 октября в “Live Арена”. Соответственно это такой месседж, это такой себе посыл, что можно разрешать себе жить, ошибаться, влюбляться. И жить эту жизнь так, как ты считаешь нужным», — подчеркнула певица.