В леопарде и на костылях со стразами: Бузова появилась на красной дорожке в Москве, несмотря на травму

Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале, несмотря на травму ноги. Видео © Life.ru.
Исполнительница появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней был облегающий костюм с леопардовым принтом и броскими золотыми украшениями. Даже вынужденный атрибут для передвижения — костыли — певица превратила в часть сценического наряда, декорировав их стразами.
В беседе с корреспондентами Бузова рассказала о муках выбора при составлении плейлиста для таких концертов. Она призналась, что процесс отбора всегда становится для неё настоящей проблемой. Певица пояснила, что у неё есть три полноценных альбома и множество отдельных синглов, поэтому выбрать из такого объёма материала всего пару композиций очень непросто.
«Я шла по принципу тезиса этого года, поэтому, конечно же, я с огромным удовольствием сегодня исполню песню “Разрешаю себе”. Название не только песни, но и шоу моего, которое состоится 2 октября в “Live Арена”. Соответственно это такой месседж, это такой себе посыл, что можно разрешать себе жить, ошибаться, влюбляться. И жить эту жизнь так, как ты считаешь нужным», — подчеркнула певица.
Напомним, инцидент произошёл 12 июня. Бузова поскользнулась в душевой, когда в квартире не оказалось никого, кроме домработницы. Телефона рядом не было, поэтому вызвать скорую помогла именно помощница. Уже в больнице выяснилось, что падение привело к серьёзным последствиям: хирурги наложили на колено 40 швов. Несмотря на травму, артистка не стала полностью прерывать рабочий график. Недавно её привезли на кастинг танцоров в инвалидном кресле. Теперь артистка намерена судиться с рабочими, делавшими ремонт.
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