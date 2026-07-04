Стало известно, где и когда пройдет прощание с Екатериной Жемчужной

Прощание с актрисой и народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится 7 июля в театре «Ромэн», расположенном в Москве. Об этом рассказал художественный руководитель театра Николай Сергиенко в беседе с ТАСС.
По его словам, точное время церемонии пока еще не установлено. Предварительно, траурные мероприятия проведут между 10 и 11 часами утра. После этого актрису отпоют в православном храме, а затем похоронят на Троекуровском кладбище.
«Проводы будут в театре 7 числа (июля — прим. ред)», — сказал Сергиенко.
Екатерина Жемчужная скончалась 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия.
Артистка была известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Вечный зов», «Карнавал» и «Цыганка Аза». Значительную часть своей творческой жизни она посвятила службе в театре «Ромэн».
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