Волейболистки из Свердловской области взяли серебро на первенстве УрФО

Команда спортивной школы «Малахит» из Асбеста Свердловской области стала серебряным призером первенства Уральского федерального округа по пляжному волейболу среди девушек до 16 лет, которое прошло в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в спортивной школе.
Соревнования прошли 27−28 июня в Тюмени. В них участвовали 10 команд из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и ХМАО. Свердловскую область представляли три команды, в том числе команда МБУ СШ «Малахит» из Асбеста в составе Полины Малышевой и Дианы Улимбековой под руководством тренера Анастасии Майоровой.
В первый день команда из Асбеста заняла второе место в группе. В полуфинале асбестовские спортсменки одержали победу со счетом 2:1 и вышли в финал, где встретились с командой из Тюмени. В упорной борьбе они уступили со счетом 21:23 и 18:21, заняв почетное второе место. Успех позволил команде пройти квалификационный отбор на первенство УрФО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.