Волейболистки из Свердловской области взяли серебро на первенстве УрФО

В первый день команда из Асбеста заняла второе место в группе. В полуфинале асбестовские спортсменки одержали победу со счетом 2:1 и вышли в финал, где встретились с командой из Тюмени. В упорной борьбе они уступили со счетом 21:23 и 18:21, заняв почетное второе место. Успех позволил команде пройти квалификационный отбор на первенство УрФО.