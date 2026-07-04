Путин продлил льготу по НДС для малого бизнеса на упрощенной системе на 4 года

Президент России Владимир Путин в субботу, 4 июля, подписал закон, который сохраняет до 2030 года действующий порог годового дохода в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее планировалось поэтапно снижать этот порог: до 15 миллионов рублей с 2027 года и до 10 миллионов рублей с 2028 года. Новый закон переносит эти изменения, сохраняя действующий лимит в 20 миллионов рублей на 2027−2029 годы.
Согласно документу, снижение порога до 15 миллионов рублей начнет действовать только с 2030 года, а до 10 миллионов рублей — с 2031 года, указано в материале.
Из финансово-экономического обоснования закона следует, что из-за сохранения льготы федеральный бюджет недополучит 51,1 миллиарда рублей в 2027 году, а в 2028 и 2029 годах потери составят около 100 миллиардов рублей ежегодно, пишет РИА Новости.
С 1 января 2026 года в России вступила в силу налоговая реформа, которая затронула практически всех: от крупных корпораций и малого бизнеса до обычных граждан. Нововведения были направлены на модернизацию налоговой системы. Финансовый эксперт, предприниматель, собственник бухгалтерской компании Ирина Кожухова рассказала «Вечерней Москве», что изменилось для россиян.