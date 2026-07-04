Путин продлил льготу по НДС для малого бизнеса на упрощенной системе на 4 года

Ранее планировалось поэтапно снижать этот порог: до 15 миллионов рублей с 2027 года и до 10 миллионов рублей с 2028 года. Новый закон переносит эти изменения, сохраняя действующий лимит в 20 миллионов рублей на 2027−2029 годы.