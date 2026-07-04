В селе Лава Ульяновской области появится новый медпункт

Возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» ведется в селе Лава Сурского района Ульяновской области. Об этом сообщили в администрации района.
Новый ФАП улучшит доступность медицинской помощи для жителей двух сел с общим населением около 800 человек. На объекте уже выполнены устройство свайного фундамента, монтаж каркаса стен и наружных панелей, устройство основания пола и каркаса кровли. После ввода в эксплуатацию пациенты смогут получать качественную помощь непосредственно в Лаве, без поездок в районную больницу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.