Глава Соликамска прокомментировал ситуацию с отсутствием топлива

Напомним, на прошлой неделе на независимых АЗС Прикамья существенно выросла цена топлива. Кроме того заправки начали вводить лимиты на продажу топлива. На некоторых заправках наблюдается отсутствие бензина. Ситуацию с бензином краевые власти контролируют в рамках еженедельного штаба. Ранее сообщалось о достаточном количестве топлива в регионе.