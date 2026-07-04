Глава МЧС Беларуси Синявский, сказал о выявлении превышения содержания цезия-137 в грибах и ягодах

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский сообщил о выявлении превышения содержания цезия-137 в грибах и ягодах.
Синявский, слова которого приводит БелТА, отметил, что в настоящее время в Беларуси функционируют более 500 лабораторий и постов, осуществляющих мониторинг состояния почв, продукции растениеводства, животноводства.
При этом на особом контроле — дикорастущие грибы, ягоды, мясо диких животных. Все это подлежит контролю радиоактивного загрязнения на всей территории республики.
Сама же проверка представляет собой последовательную трехступенчатую систему: продукция, произведенная на загрязненных территориях, изначально проходит входной контроль сырья, мониторинг проводится в процессе переработки, и, разумеется, на финише. Итог — выдача документа, подтверждающего соответствие содержания в продукции радионуклидов допустимым уровням.
Помимо этого, специалисты аккредитованных лабораторий радиационного контроля лесхозов отбирают 20−30 тысяч проб в год. Речь идет, главным образом (80%) о древесине и изделиях из нее.
Как отметил Синявский, иногда фиксируются случаи превышения допустимых уровней содержания цезия-137 в древесине. Однако в большей степени подобные превышения фиксируются при проведении проб ягод (более 20% проб) и грибов (до 40%).
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