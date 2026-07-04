Театр «Ромэн» сообщил дату прощания с актрисой Жемчужной

В 1991 году Жемчужной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1999-м — звание народной артистки России. Она также удостоена ордена Дружбы (2007) за вклад в развитие театрального искусства и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2020) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.