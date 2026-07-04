Театр «Ромэн» сообщил дату прощания с актрисой Жемчужной

Умерла народная артистка России Екатерина Жемчужная.
Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба театра «Ромэн», в котором работала актриса.
«Начало гражданской панихиды в театре “Ромэн” в 11 часов», — уточнили в публикации.
Екатерина Жемчужная скончалась 3 июля, ей было 82 года.
Артистка родилась 28 марта 1944 года в Тульской области в семье оседлых цыган, участвовавших в ансамбле песни Тульской филармонии. Он стала частью труппы театра «Ромэн» в 1964-м после окончания его школы-студии. Жемчужная также окончила актерский факультет ГИТИСа.
Актриса снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ей принесли роли Зорицы в телефильме «Вечный зов», Кармы в фильме «Карнавал» и Розы Саппоро в сериале «Кармелита. Цыганская страсть».
В 1991 году Жемчужной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1999-м — звание народной артистки России. Она также удостоена ордена Дружбы (2007) за вклад в развитие театрального искусства и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2020) — за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
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