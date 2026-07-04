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В июле в Республике Марий Эл пройдет фестиваль «Васюки Фест»

Гостей ждут грандиозное карнавальное шествие и выступления команды КВН «Уездный город».

Фестиваль сатиры и юмора «Васюки Фест» откроется в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл 16 июля 2026 года при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве промышленности, экономического развития и торговли региона.

Гостей ждут грандиозное карнавальное шествие и выступления команды КВН «Уездный город», интеллектуальные турниры по шахматам и чесболу, фестиваль национальной кухни, зажигательные концерты и спортивные соревнования.

Также 17 июля в рамках деловой программы состоится встреча туроператоров для обсуждения действующих и перспективных туристических маршрутов по Республике Марий Эл, обмена опытом и генерации новых идей для развития туризма в регионе.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.