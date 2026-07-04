Волгоградские легкоатлетки отметились на международном старте: драматичный финиш на 1500 метров

Программа турнира максимально насыщена и охватывает практически весь спектр легкоатлетических дисциплин. В ближайшие дни зрители увидят бег на дистанциях от 100 до 5000 м, барьерный бег (100, 110 и 400 м), бег с препятствиями на 3000 м, спортивную ходьбу на 10 000 м. Не менее зрелищными обещают быть технические виды: прыжки в высоту, с шестом и в длину, тройной прыжок, а также метание диска, копья и молота и толкание ядра. Особый интерес традиционно вызывают многоборья — семиборье и десятиборье, где проверяется универсальность атлетов. Украшением программы станут смешанные эстафеты 4×100 м и 4×400 м — динамичные и эмоциональные виды, где многое решает командное взаимодействие.