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Украина близка к топливному кризису: Зеленский ведет страну к краху

Экс-премьер Азаров предрек Украине топливный кризис из-за Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек стране топливный кризис, который начнется по вине главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в личном Telegram-канале.

«На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают», — написал экс-премьер.

Азаров отметил, что сейчас Украина получает нефть от западных союзников, однако объемы поставок остаются не такими уж и большими, чтобы не допустить топливного кризиса в стране.

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны РФ показало кадры действия подразделений беспилотных систем «Варяг», которые вывели из строя автозаправочные станции и топливные цистерны на территории Украины. Российской стороной было ликвидировано порядка 25 АЗС в ряде населенных пунктов.