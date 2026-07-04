Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек стране топливный кризис, который начнется по вине главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил в личном Telegram-канале.
«На Украине начинается топливный кризис. В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают», — написал экс-премьер.
Азаров отметил, что сейчас Украина получает нефть от западных союзников, однако объемы поставок остаются не такими уж и большими, чтобы не допустить топливного кризиса в стране.
Ранее KP.RU сообщал, что Министерство обороны РФ показало кадры действия подразделений беспилотных систем «Варяг», которые вывели из строя автозаправочные станции и топливные цистерны на территории Украины. Российской стороной было ликвидировано порядка 25 АЗС в ряде населенных пунктов.