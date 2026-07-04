Студентка из Ставрополья взяла золото олимпиады «Я — профессионал»

Участница из Ставропольского края стала золотой медалисткой IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщили в региональном правительстве. Мероприятие реализуется в ходе национального проекта «Молодёжь и дети».
В IX сезоне студенты участвовали в 70 направлениях — от «Истории и культуры России» до «Зеленой металлургии». Золотую медаль получили меньше 0,1% из 215 тысяч участников.
От Ставропольского края победительницей по направлению «Ветеринария и зоотехния» стала студентка Ставропольского государственного аграрного университета Хадижа Тааева. Она получит денежную премию до 300 тысяч рублей и льготы при поступлении на следующую ступень образования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.