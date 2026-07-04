В День города в Калининграде появились на свет 28 детей: 16 мальчиков и 12 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета депутатов.
Представители Горсовета и администрации Калининграда побывали в роддоме и поздравили горожанок, которые стали мамами именно 4 июля.
«Рождение ребенка — это маленькое чудо, а когда оно совпадает с городским праздником, получается особая, почти волшебная связь поколений и судеб», — заявили чиновники.
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