Путин подписал закон об упрощении продажи изъятого у коррупционеров жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям. Закон размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
До подписания нового закона порядок продажи квартир, конфискованных у коррупционеров, регулировался ст. 30.4 федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». В соответствии с этой нормой выставить такое жилье на торги можно было только при условии, что его рыночная стоимость как минимум вдвое превышала расчетную. Расчетная цена определялась как произведение общей площади квартиры на среднюю стоимость 1 кв. м жилья в соответствующем регионе, установленную Росстатом.
Принятый документ отменяет обязательное условие о двукратном превышении рыночной цены над расчетной. Благодаря этому появляется возможность реализовать около 3 тыс. подобных объектов недвижимости. По оценке авторов инициативы, это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.
В постановлении Верховного суда, касающемся изъятия имущества, в отношении которого есть подозрения, указывается, что такая мера должна быть не только юридически обоснованной, но и социально оправданной и справедливой. Также необходимо учитывать все обстоятельства дела, касающиеся ответчика. В судебных разъяснениях подчеркивается, что значительное превышение стоимости жилья над официальными доходами чиновника может служить основанием для проведения проверки или усиления контроля за его расходами.
Ранее этот законопроект поддержал Совет Федерации.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».