Путин подписал закон об упрощении продажи изъятого у коррупционеров жилья

В постановлении Верховного суда, касающемся изъятия имущества, в отношении которого есть подозрения, указывается, что такая мера должна быть не только юридически обоснованной, но и социально оправданной и справедливой. Также необходимо учитывать все обстоятельства дела, касающиеся ответчика. В судебных разъяснениях подчеркивается, что значительное превышение стоимости жилья над официальными доходами чиновника может служить основанием для проведения проверки или усиления контроля за его расходами.