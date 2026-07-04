В Северной Осетии 30 человек завершили обучение в «Школе фермера»

Торжественная церемония вручения дипломов 30 выпускникам четвертого потока образовательного проекта «Школа фермера» прошла в Горском государственном аграрном университете Республики Северная Осетия-Алания, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Программа реализована в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
За два с половиной месяца участники — среди которых действующие предприниматели, семейные пары, участники СВО и члены их семей — освоили ключевые направления: от организации крестьянско-фермерских хозяйств и развития агротуризма до ведения эффективного бизнеса в сфере АПК. Ректор Горского ГАУ Олег Гогаев наградил пятерых активных слушателей сертификатами на саженцы плодовых деревьев. Осенью стартует пятый сезон образовательной программы.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.