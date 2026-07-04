В Красноярском крае к работе приступили еще два земских тренера

Еще двое молодых специалистов приступили к работе в Большемуртинской спортивной школе в Красноярском крае по федеральной программе «Земский тренер», которая реализуется в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
К работе приступили два выпускника Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев. Денис занял должность тренера-преподавателя по футболу, будет готовить детско-юношеские команды к соревнованиям. Елизавета в должности инструктора по спорту набирает детей в группу по легкой атлетике, в перспективе планирует развивать инклюзивные практики для детей с ограничениями по здоровью. Новые тренеры уже получили «подъемные» выплаты.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.