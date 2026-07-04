В Красноярском крае к работе приступили еще два земских тренера

К работе приступили два выпускника Красноярского колледжа олимпийского резерва Елизавета Ордынская и Денис Лаврентьев. Денис занял должность тренера-преподавателя по футболу, будет готовить детско-юношеские команды к соревнованиям. Елизавета в должности инструктора по спорту набирает детей в группу по легкой атлетике, в перспективе планирует развивать инклюзивные практики для детей с ограничениями по здоровью. Новые тренеры уже получили «подъемные» выплаты.