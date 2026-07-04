Роспотребнадзор запретил купание в Школьном озере в Зеленограде

Управление Роспотребнадзора по Москве запретило купание в Школьном озере в Зеленограде. После введения ограничений число официально разрешенных для купания зон отдыха в столице сократилось до пяти.
Причиной запрета стало несоответствие качества воды санитарным требованиям по микробиологическим показателям. При этом пляж продолжит работать как зона отдыха, где по-прежнему можно заниматься спортом и проводить время у воды.
В настоящее время купание в Москве разрешено на Белом озере, Первом Путяевском пруду, пляжах «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», а также на Пионерском пруду в Парке Горького.
В Telegram-канале Роспотребнадзора отметили, что запрет на купание в Школьном озере может быть снят после получения положительных результатов повторных исследований воды.
26 июня Роспотребнадзор запретил купаться в пруду Теплостанском в зоне отдыха «Тропарево», поскольку качество воды в этом водоеме не соответствует установленным требованиям. 19 июня качество воды также ухудшилось в зонах отдыха «Большой городской пруд» и «Пляж “Динамо”.