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Где смотреть трансляцию юбилейного концерта со стадиона «Ростех Арена»

Все, кто остался дома, может проникнуться атмосферой праздника.

Источник: Комсомольская правда

Организована трансляция юбилейного концерта со стадиона «Ростех Арена» в Калининграде. Сегодня там, напомним, выступают Олег Газманов и его сын Родион, а также группа «Браво». Концерт проходит в рамках празднования Дня города и 80-летия Калининградской области.

Ориентировочно в 20:55−21:00 будет доступна трансляция официальной части концерта, сообщает пресс-служба правительства области.

Где смотреть:

Паблик правительства;

Каскад (21 кнопка);

Запад 24.

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