Где смотреть трансляцию юбилейного концерта со стадиона «Ростех Арена»

Организована трансляция юбилейного концерта со стадиона «Ростех Арена» в Калининграде. Сегодня там, напомним, выступают Олег Газманов и его сын Родион, а также группа «Браво». Концерт проходит в рамках празднования Дня города и 80-летия Калининградской области.
Ориентировочно в 20:55−21:00 будет доступна трансляция официальной части концерта, сообщает пресс-служба правительства области.
Где смотреть:
Паблик правительства;
Каскад (21 кнопка);
Запад 24.
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