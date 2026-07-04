Где смотреть трансляцию юбилейного концерта со стадиона «Ростех Арена»

Организована трансляция юбилейного концерта со стадиона «Ростех Арена» в Калининграде. Сегодня там, напомним, выступают Олег Газманов и его сын Родион, а также группа «Браво». Концерт проходит в рамках празднования Дня города и 80-летия Калининградской области.