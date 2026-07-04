В Заречном начаты работы по благоустройству пешеходной зоны

Работы по благоустройству пешеходной зоны в районе улицы Курчатова начались в городе Заречном Свердловской области, сообщили в администрации городского округа Заречный. Проект реализуется в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Работы ведут на участке улицы до кругового движения, включая прилегающую лесопарковую территорию. Специалисты приступили к расчистке территории от поросли, кустарников и аварийных деревьев напротив здания УрТК. Здоровые деревья вырубать не будут.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.