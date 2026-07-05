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В Приангарье задержали организатора сплава по реке, где пропали люди

Организатор сплава по реке Иркут, в ходе которого пропали три человека, задержан.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости.

Организатор сплава на надувных лодках по реке Иркут задержан. Во время сплава в Приангарье между Шаманкой и Веденщиной четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Двое мужчин пытались его спасти, но их местонахождение неизвестно. Сотрудники МЧС ведут поиски.

Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц по неосторожности.

В Иркутской области задержан организатор сплава.

41-летний подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, изъята документация, проведен обыск по месту жительства.

Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.

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