В Приангарье задержали организатора сплава по реке, где пропали люди

ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости.
Организатор сплава на надувных лодках по реке Иркут задержан. Во время сплава в Приангарье между Шаманкой и Веденщиной четырехлетний мальчик оказался в воде и его унесло течением. Двое мужчин пытались его спасти, но их местонахождение неизвестно. Сотрудники МЧС ведут поиски.
Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух или более лиц по неосторожности.
В Иркутской области задержан организатор сплава.
41-летний подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, изъята документация, проведен обыск по месту жительства.
Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.