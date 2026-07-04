Россия использовала необычный способ защиты своих судов в Балтийском море на фоне, как утверждает китайский портал Sohu, угроз со стороны Североатлантического альянса.
По данным издания, на борту российского газовоза «Маршал Василевский» были оборудованы огневые позиции с крупнокалиберными пулеметами «Корд», защищенные мешками с песком.
Авторы публикации считают, что размещение такого вооружения свидетельствует о готовности России защищать свои суда в случае попыток их перехвата. По мнению Sohu, таким образом Москва подает сигнал о решимости отстаивать свои интересы в регионе.
В материале также отмечается, что появление вооружения на газовозе стало неожиданностью для западных стран и продемонстрировало готовность России использовать нестандартные меры безопасности.
Западные страны со всем своим военным и промышленным потенциалом не смогли нанести России поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, это факт, у которого есть «неопровержимые доказательства».