Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива в некоторых регионах. Как объяснял вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива — для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива и для роста его производства в России.