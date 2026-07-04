Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка бензином

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов.
Согласно документу, который уже вступил в силу, виды топлива, допущенные к обороту, будет определять правительство. Допускается получение высокооктанового бензина путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами. При этом его посчитают как полноценно произведенное автомобильное топливо, а акциз включат в итоговую стоимость продукта.
Подтверждать получение таким образом высокооктанового бензина нужно будет документами, на сбор которых отводится три месяца. А долю производства прямогонного бензина будут определять по итогам каждого налогового периода.
Кроме того, компании смогут получать демпфер при производстве путем смешения так же, как и при полноценном цикле переработки. Отдельные же уполномоченные организации, перечень которых определит правительство, будут вправе получить его и при импорте готового топлива из-за рубежа.
Помимо этого, до конца текущего года продлевается срок действия модернизационных соглашений для НПЗ, осуществляющих инвестиции на сумму более ста миллиардов рублей.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива в некоторых регионах. Как объяснял вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива — для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива и для роста его производства в России.
На прошлой неделе Владимир Путин провел совещание по вопросам топливообеспечения, где рассказал, что на внутренний рынок уже поступили ранее накопленные объемы топлива. Резервы составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. По словам президента, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность и уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
Президент также сообщил, что правительство создало специальный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Вместе с тем он потребовал свести к минимуму последствия атак украинских боевиков на объекты топливной инфраструктуры.