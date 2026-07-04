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В Красноярском крае опрокинулись вагоны грузового поезда

В Красноярском крае на железной дороге опрокинулись 12 вагонов грузового поезда.

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Двенадцать пустых вагонов грузового поезда сошли на перегоне участка Путевой пост на юге Красноярского края, пострадавших, а также угрозы экологии нет, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

«Четвертого июля в 15.40 (11.40 мск — ред.) на однопутном перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково Красноярской железной дороги произошел сход 12 порожних вагонов грузового поезда. В результате происшествия пострадавших нет. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, повреждена опора контактной сети. Для ликвидации последствий схода направлены три восстановительных поезда.

Отмечается, что возможны задержки пассажирских поездов сообщением Абакан — Красноярск и Красноярск — Абакан.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Красноярской железной дороге работает оперативный штаб. Причина произошедшего выясняется.

По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.