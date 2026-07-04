Более 330 жителей Кемерова получили приглашения на трудоустройство

Приглашения от работодателей на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства получили более 330 жителей Кемерова в Кузбассе, сообщили в Министерстве социальной защиты населения Кузбасса.
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошел в Кадровом центре Кемерова. Мероприятие посетили свыше 1200 человек.
Более 40 предприятий предложили соискателям вакансии по профессиям: бухгалтер, водитель, инженер, комплектовщик, монтажник, слесарь, психолог и другим. Вакансии были доступны для соискателей с разным уровнем опыта, начинающих специалистов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для посетителей работали тематические площадки с мастер-классами. Воспитанники детского дома «Доверие» приняли участие в игре «Развитие профессиональных компетенций», примерив роли сотрудников службы занятости. В рамках Молодежного клуба «Импульс» прошла диалоговая площадка о профессиональных рекордах России и Кузбасса.
Особое внимание уделили участникам СВО и их близким: на консультации «Информационная поддержка: страхование и старт бизнеса» спикеры центра «Мой бизнес Кузбасс» и КАПИТАЛ LIFE рассказали о развитии предпринимательства и страховой защите. Для участниц Женского клуба «Кемеровчанка» нутрициолог провел лекцию о кризисе среднего возраста и старении организма.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.