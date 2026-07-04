Онищенко призвал сделать 8 июля официальным выходным днем для всех

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня, на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о том, что многодетные семьи совершают подвиг «каждый божий день». Обращаясь к награжденным и их многочисленным детям в Екатерининском зале, он признался, что немного теряется перед такой аудиторией.