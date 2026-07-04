Онищенко призвал сделать 8 июля официальным выходным днем для всех

Академик РАН Геннадий Онищенко выступил с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, официальным выходным днем для всех жителей России.
По его мнению, такой праздник должен быть посвящен укреплению семейных ценностей, воспитанию детей и популяризации многодетности. Онищенко также не поддержал идею сделать выходной только для многодетных семей.
— Сделайте его, в конце концов, праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности, — цитирует Онищенко ТАСС.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать 8 июля выходным только для многодетных семей. Однако академик считает, что такой подход будет несправедливым и праздник должен распространяться на всех россиян.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 июня, на церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил о том, что многодетные семьи совершают подвиг «каждый божий день». Обращаясь к награжденным и их многочисленным детям в Екатерининском зале, он признался, что немного теряется перед такой аудиторией.