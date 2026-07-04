На Алтае 13 семей Троицкого района взяли в аренду детское оборудование

Пункт проката предметов для новорожденных и детей до двух лет работает в Троицком районе Алтайского края с июня 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». За шесть месяцев 2026 года он помог 13 семьям, сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Воспользоваться услугой могут студенческие, молодые, многодетные семьи, а также семьи в трудной жизненной ситуации и одинокие родители. В прокат можно получить автолюльку, ванну, коляску, стул для кормления, манеж, кроватку, ходунки и шезлонг.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.