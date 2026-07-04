На Алтае 13 семей Троицкого района взяли в аренду детское оборудование

Пункт проката предметов для новорожденных и детей до двух лет работает в Троицком районе Алтайского края с июня 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Семья». За шесть месяцев 2026 года он помог 13 семьям, сообщили в министерстве социальной защиты региона.