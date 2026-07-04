Министр иностранных дел России Сергей Лавров и российские дипломаты поздравили калининградцев с 80-летием области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В поздравлении на имя губернатора Алексея Беспрозванных глава МИДа отметил успехи Калининградской области и важность взаимодействия в деле развития международных связей, а также заявил о готовности к продолжению сотрудничества.
Руководство МИД поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных.
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