Турпоток в Ростовскую область за пять месяцев года составил 689 тыс. человек

Ранее власти региона сообщали, что по итогам января-июня 2026 года турпоток в Ростовскую область увеличился более чем на 20%. Министр экономического развития региона Павел Павлов сообщал журналистам на пресс-конференции, что туристы чаще стали дольше задерживаться в регионе. Так, в прошлом году, из 7 млн человек, ежегодно проезжающих транзитом через Дон, не менее 1,9 млн хотя бы один раз ночевали здесь. «Средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет три-четыре дня», — сообщал господин Павлов.