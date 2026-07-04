В Ростовской области легковой автомобиль врезался в «Газель», водитель погиб

В Ростовской области легковой автомобиль врезался в грузовую «Газель», есть погибший. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП случилось в ночь на субботу, 4 июля на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни». По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель». В результате аварии 28-летний водитель легковой машины скончался.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.
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