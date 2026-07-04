Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Оренбургской области стала чемпионкой «Абилимпикса»

Участники и эксперты соревновались в 21 компетенции.

Виктория Колчина из Оренбургской области завоевала золото на чемпионате «Абилимпикс» среди участников СВО, сообщили в региональном министерстве образования. Мероприятия проводятся в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Итоги чемпионата подвели в Казани. Свыше 2 тысяч человек посетили мероприятие. Участники и эксперты соревновались в 21 компетенции. Оренбуржье представляли четыре конкурсанта: Евгений Ягодкин («Поварское дело»), Виктория Колчина («Малярное дело»), Александр Гринев («Сварочные технологии») и Сергей Шатохин («Оператор БПЛА»).

Победителями стали 63 конкурсанта. Оренбурженка Виктория Колчина завоевала золото в компетенции «Малярное дело». Подготовка проходила на базе Гуманитарно-технического техникума под руководством наставника Розы Зариповой.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше