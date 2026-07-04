В Калининграде собирают деньги на лечение мальчика со сложным диагнозом

Калининградец с раннего детства страдает от эпилептических припадков, обездвижен. Мальчик родился здоровым и крепким. Проблемы начались в младенчестве — ребенка начали бить судороги, он перестал развиваться. Диагноз -локализованная симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками. Причина припадков, число которых раньше достигало 200 в сутки, не установлена.