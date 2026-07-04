Катерина Шпица призналась, что дважды теряла беременность

Шпица пояснила, что об одной потере пара рассказывала публично, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с похожей бедой. Однако о второй сорвавшейся беременности они молчали даже в кругу семьи. Это решение было принято ради старшего сына, который очень ждал появления брата или сестры и еще не успел оправиться от первого горя.