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На празднование 80-летия Калининградской области прибыли делегации посольства КНР и Таджикистана

Иностранные и российские гости принимают участие в памятных и торжественных мероприятиях.

Источник: Комсомольская правда

На празднование 80-летия Калининградской области прибыли делегации посольства КНР в России во главе с советником-посланником Се Маньцин и генерального консульства Таджикистана в Санкт-Петербурге во главе с генконсулом Шерали Хуршедом.

Так, как рассказали в пресс-службе областного правительства, из Варшавы прибыл посол России в Республике Польша Георгий Михно.

Официальное поздравление губернатору направил временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин.

В регионе в эти работают делегации из Ярославля, Рыбинска и Самары.

Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко и губернатором Алексеем Беспрозванных гости принимают участие в памятных и торжественных мероприятиях.

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