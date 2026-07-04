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Российские синхронистки-юниоры выиграли командную произвольную программу на ЧЕ

Российская команда завоевала золотые медали в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который завершился в немецком Мюнхене.

Российская команда завоевала золотые медали в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который завершился в немецком Мюнхене.

По итогам выступления россиянки набрали 260,6407 балла и заняли первое место. Серебряные медали достались сборной Испании, бронзовые — команде Белоруссии.

Российские спортсменки выступали на турнире в нейтральном статусе. Несмотря на ранее выданный допуск к участию под национальными символами, Европейская федерация водных видов спорта сообщила, что полноценное возвращение российских и белорусских спортсменов ожидается не раньше 1 сентября 2026 года.

Ранее российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале они одержали победу над француженками со счетом 45:39.

В тот же день российская киберспортивная команда Team Spirit смогла пройти в полуфинал главного турнира по одной из самых популярных компьютерных игр Counter-Strike 2 (CS2) IEM Cologne Major 2026, одолев в тяжелом матче европейскую команду G2. Решающей картой стала Mirage. После четырех выходов на дополнительное время подряд Team Spirit смогли обыграть G2 со счетом 25:22 и 2:1 в общем зачете по картам. Матч продолжался около пяти часов.

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