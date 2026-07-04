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Подвергшийся покушению в Монако олигарх Ермолаев вышел из комы

Олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после ранения при взрыве в Монако 29 июня.

Олигарх Вадим Ермолаев, подвергшийся покушению в Монако, вышел из комы. Об этом сообщает издание Monaco-Matin.

Согласно источнику, сейчас состояние олигарха улучшилось. Уточняется, что его спутница Анна Насобина все еще находится в состоянии, которое представляет опасность ее жизни.

Напомним, что в результате мощного взрыва в Монако 29 июня пострадали три человека, двое их них были в тяжелом состоянии. Ранения получили сам Ермолаев, а также сопровождавшая его женщина и тринадцатилетний подросток.

Как сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственный источник, сейчас правоохранительные органы рассматривают несколько версий. Среди них — личный мотив подозреваемой в покушении, которой является гражданка Украины Анастасия Березовская.

Сейчас она разыскивается по запросу Монако по подозрению в покушении на убийство в общественном месте с применением взрывного устройства.

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