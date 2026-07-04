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В Нижегородской области девочка погибла из-за урагана

В Нижегородской области девочка погибла из-за обрушенной ураганом стены дома.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 4 июл — РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла в рабочем поселке Выездное в Нижегородской области из-за обрушения стены строящегося личного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«В городском округе город Арзамас в рабочем поселке Выездное на улице 2-ая линия произошло обрушение стены строящегося личного жилого дома. В результате происшествия погиб один человек — пятилетняя девочка», — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения провели разбор конструкций строящегося дома, чтобы найти девочку. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков на странице во «ВКонтакте», в городском округе зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения после ураганного ветра и падения деревьев и в городе, и в населенных пунктах района. Есть вскрытые крыши частных домов в селах.

Ранее региональное ГУМЧС России по Нижегородской области сообщало, что 4 июля связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с локальными подтоплениями.

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