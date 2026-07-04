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Лето и ботулизм: Роспотребнадзор предупредил об опасности домашней вяленой рыбы и консервов в жару

В этот период создаются идеальные условия для развития бактерий.

Источник: Клопс.ru

В жаркий сезон возрастает риск отравления ботулизмом, особенно при употреблении домашней вяленой рыбы и герметично закрытых консервов. Об этом напоминает Роспотребнадзор.

Летом создаются идеальные условия для развития бактерий, вызывающих тяжёлое инфекционное отравление. Ведомство подчёркивает: опасность представляют продукты, приготовленные без соблюдения правил обработки и хранения.

К группе риска относятся домашние соления, копчения, вяленая рыба и консервы. Если после их употребления появляются головная боль, тошнота, рвота или ухудшение зрения, необходимо срочно обратиться к врачу.

Как снизить риск заражения:

тщательно мыть продукты перед консервацией; использовать уксус или лимонную кислоту; стерилизовать банки и крышки; повторно термически обрабатывать открытые домашние консервы 15−20 минут; свежую рыбу сразу потрошить и хранить в холоде; не вакуумировать мясо, рыбу и овощи для продления срока годности; не покупать домашние консервы, копчёную рыбу и мясо у случайных продавцов.

Диетолог рассказал, какие из домашних заготовок можно считать самыми опасными.

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