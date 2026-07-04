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Водитель и пассажирка погибли в серьёзном ДТП в Нелидово

В городе Нелидово Тверской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и ещё один получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, авария произошла 4 июля 2026 года в посёлке Южный на улице Маресьева. Водитель 1963 года рождения, управляя «Форд Фокусом», выполнял обгон на высокой скорости и потерял контроль над машиной. После этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и пассажирка 1983 года рождения скончались на месте до приезда скорой помощи. Ещё один мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Фатежском районе Курской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. За рулём внедорожника находился 46-летний мужчина, грузовиком управлял 43-летний водитель.

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