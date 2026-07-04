«Наивно и глупо»: Михалков раскритиковал ограничения для фильмов

Режиссер подчеркнул, что ключевое значение имеет не сам факт показа тех или иных сцен, а то, с каким посылом и впечатлением зритель покидает кинозал. Он отметил, что исключение подобных эпизодов из картин не искореняет порок, а лишь уводит от реальности. Михалков выразил мнение, что бороться с наркоманией и алкоголизмом, не демонстрируя их последствия, невозможно, а сама политика полного запрета является наивной.