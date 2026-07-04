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«Наивно и глупо»: Михалков раскритиковал ограничения для фильмов

Народный артист РСФСР и художественный руководитель театра «Мастерская “12”» Никита Михалков в ходе пресс-конференции в Ярославле раскритиковал действующие в России жесткие ограничения на демонстрацию в фильмах сцен с алкоголем, курением и наркотическими веществами.

Народный артист РСФСР и художественный руководитель театра «Мастерская “12”» Никита Михалков в ходе пресс-конференции в Ярославле раскритиковал действующие в России жесткие ограничения на демонстрацию в фильмах сцен с алкоголем, курением и наркотическими веществами. По его словам, такие меры не решают проблему зависимостей и выглядят неэффективно.

Режиссер подчеркнул, что ключевое значение имеет не сам факт показа тех или иных сцен, а то, с каким посылом и впечатлением зритель покидает кинозал. Он отметил, что исключение подобных эпизодов из картин не искореняет порок, а лишь уводит от реальности. Михалков выразил мнение, что бороться с наркоманией и алкоголизмом, не демонстрируя их последствия, невозможно, а сама политика полного запрета является наивной.

По убеждению режиссера, важно показывать проблему открыто, чтобы зритель осознавал, к каким трагическим исходам приводят пагубные привычки. Он считает, что в данном вопросе необходимо смотреть правде в глаза, а не закрывать на нее глаза.

Ранее мы писали: Михалков раскрыл, как связаны СВО и культурная жизнь России.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

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