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Nice Matin: Бизнесмен Ермолаев вышел из комы после взрыва в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате покушения со взрывом в Монако, вышел из комы. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Nice Matin.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пострадавший в результате покушения со взрывом в Монако, вышел из комы. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает Nice Matin.

По данным издания, состояние предпринимателя улучшилось. При этом сопровождавшая его 46-летняя Анна Насобина по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После госпитализации ей ампутировали обе ноги, врачи не исключают потерю зрения, слуха и способности говорить. Пострадавший при взрыве 13-летний ребенок, как сообщается, находится вне опасности.

Главной подозреваемой по делу остается 39-летняя Анастасия Березовская. По информации газеты, после срабатывания взрывного устройства она пересекла границу с Францией, затем через Италию могла направиться в Германию.

Правоохранительные органы пока не смогли задержать подозреваемую. Расследование обстоятельств покушения продолжается, передает издание.

Покушение на Ермолаева произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.

Сейчас следствие рассматривает две основные версии покушения: конфликт Ермолаева с представителями украинской организованной преступности и иностранное вмешательство. Кроме того, к взрыву может быть причастна Служба безопасности Украины.

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