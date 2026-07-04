Nice Matin: Бизнесмен Ермолаев вышел из комы после взрыва в Монако

Покушение на Ермолаева произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.