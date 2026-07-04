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Под Арзамасом при обрушении ураганом стены дома погибла 5-летняя девочка

Пятилетняя девочка погибла в рабочем поселке Выездное Арзамасского городского округа Нижегородской области после обрушения ураганным ветром стены строящегося частного дома.

Источник: РБК

Пятилетняя девочка погибла в рабочем поселке Выездное Арзамасского городского округа Нижегородской области после обрушения ураганным ветром стены строящегося частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Ребенок получил травмы и погиб на месте происшествия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).

Следователи и криминалисты работают на месте, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.

Ранее о пострадавших при ураганном ветре и падении деревьев сообщил мэр Арзамаса Александр Щелоков. По его данным, в городе и ряде населенных пунктов также зафиксированы многочисленные нарушения энергоснабжения и повреждения крыш частных домов.

В конце июня смерч и сильный ветер прошли по Свердловской области. Согласно сообщению регионального МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждения получили 99 частных домов, еще 32 дома были полностью разрушены. Кроме того, были повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

Последствия торнадо в Свердловской области.

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