В Ростове-на-Дону поддержали идею расширения музыкального театра

В Ростове‑на‑Дону поддержали планы по расширению Музыкального театра. Вопрос обсудили на заседании совета по градостроительству и развитию территорий под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Архитекторы считают, что увеличение площади театра давно необходимо. В рамках проекта предлагается разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором — с сохранением въезда в гаражи. Также запланировано строительство административных помещений и репетиционных залов.
Для реализации замысла требуется скорректировать регламенты зон охраны: в них хотят учесть объекты разных эпох, включая образцы советской архитектуры. По данным сайта правительства региона, это позволит театру расшириться и завершить формирование целостного ансамбля на улице Большой Садовой.
Члены градостроительного совета одобрили инициативу: дополнительные репетиционные площади нужны театру, а новый комплекс придаст зданию большую масштабность.