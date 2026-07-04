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В Ростове-на-Дону поддержали идею расширения музыкального театра

Предложение прозвучало на заседании совета по градостроительству и развитию территорий под председательством донского губернатора Юрия Слюсаря.

В Ростове‑на‑Дону поддержали планы по расширению Музыкального театра. Вопрос обсудили на заседании совета по градостроительству и развитию территорий под председательством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Архитекторы считают, что увеличение площади театра давно необходимо. В рамках проекта предлагается разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором — с сохранением въезда в гаражи. Также запланировано строительство административных помещений и репетиционных залов.

Для реализации замысла требуется скорректировать регламенты зон охраны: в них хотят учесть объекты разных эпох, включая образцы советской архитектуры. По данным сайта правительства региона, это позволит театру расшириться и завершить формирование целостного ансамбля на улице Большой Садовой.

Члены градостроительного совета одобрили инициативу: дополнительные репетиционные площади нужны театру, а новый комплекс придаст зданию большую масштабность.

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