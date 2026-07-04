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Образ святого-борца с нечестью появился у администрации в Волгограде

В Центральном районе Волгограда очевидцы заметили преображение одного из погибающих в сквере Карла Маркса.

В Центральном районе Волгограда очевидцы заметили преображение одного из погибающих в сквере Карла Маркса деревьев. Неизвестный художник превратил высыхающую напротив областной администрации акацию, частично лишившуюся из-за возраста и болезней коры в необычный арт-объект, вырезав на нём образ архангела Михаила.

Понаблюдать за работой мастера по резьбе утром 4 июля собралась толпа зевак. Часть из волгоградцев восхитились желанием мужчины придать дереву вторую жизнь, но некоторые беспокоились за сохранность растения.

— Дерево всё равно уже погибает, а так, архангел Михаил, возможно, сбережёт и наш город, и акацию. К тому же, я не трогаю живую кору, а работаю только с обнажённой частью древесины, — пояснил мужчина.

Отметим, на текущий момент фигура святого уже обрела узнаваемый образ. В ближайшие дни мужчина обещал вернуться и завершить нанесение на дерево лика святого, главного в христианстве борца со злом и нечестью.

Фото: Геннадий Гуляев.